Zingaretti | per Taxi e Ncc 6 2 mln a fondo perduto

Roma – "La giunta regionale del Lazio ha approvato questa mattina lo stanziamento di 6,2 milioni di euro a favore di Taxi e Ncc, un sostegno concreto agli operatori del settore del trasporto pubblico locale non di linea che sara' utile a compensare i danni economici causati dall'emergenza epidemiologica. Il contributo servira' anche a mantenere attivo il servizio alternativo a quello di linea". Con queste parole il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha annunciato che questa mattina la Giunta Regionale ha approvato una delibera- proposta dall'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli, di concerto con il vicepresidente e assessore al Coordinamento dell'Attuazione del programma di governo e dei Fondi Comunitari, Daniele Leodori, e con l'assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del ...

