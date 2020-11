Zaia: in Veneto negozi a numero chiuso (Di martedì 24 novembre 2020) VENEZIA – La nuova ordinanza della Regione Veneto, che rimarrà in vigore fino al 4 dicembre, introduce limiti più stringenti per l’accesso agli esercizi commerciali. Posto che tutti gli esercizi commerciali dovranno restare chiusi la domenica, il limite agli accessi sarà valutato in base ai metri quadri disponibili. Nei negozi fino a 40 metri quadri potrà entrare un solo cliente alla volta, nei negozi fino a 250 metri quadri un cliente ogni 20 metri quadri, e nei negozi superiori ai 250 metri quadri un cliente ogni 30 metri quadri. A spiegarlo è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) VENEZIA – La nuova ordinanza della Regione Veneto, che rimarrà in vigore fino al 4 dicembre, introduce limiti più stringenti per l’accesso agli esercizi commerciali. Posto che tutti gli esercizi commerciali dovranno restare chiusi la domenica, il limite agli accessi sarà valutato in base ai metri quadri disponibili. Nei negozi fino a 40 metri quadri potrà entrare un solo cliente alla volta, nei negozi fino a 250 metri quadri un cliente ogni 20 metri quadri, e nei negozi superiori ai 250 metri quadri un cliente ogni 30 metri quadri. A spiegarlo è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.

fattoquotidiano : GUERRA FREDDA “Nel mondo di Zaia non c’è spazio per la democrazia interna. C’è un controllo totale del territorio,… - Agenzia_Ansa : L'Alto Adige revoca il #lockdown totale. Il 30 novembre riaprono negozi, parrucchieri ed estetisti. Il 4 dicembre… - Agenzia_Ansa : Covid: il Veneto sperimenta il test fai da te, Zaia lo prova in diretta #ANSA - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: L'Alto Adige revoca il #lockdown totale. Il 30 novembre riaprono negozi, parrucchieri ed estetisti. Il 4 dicembre aprono… - Moixus1970 : RT @Agenzia_Ansa: L'Alto Adige revoca il #lockdown totale. Il 30 novembre riaprono negozi, parrucchieri ed estetisti. Il 4 dicembre aprono… -