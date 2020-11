UOMINI E DONNE anticipazioni | DAVIDE e BEATRICE | cosa succederà?

Leggi su tvsoap

(Di martedì 24 novembre 2020) Emergono dettagli importanti riguardo il trono diDonadei. Come riportano ledelle ultime registrazioni di, il rapporto tra l’uomo e una delle sue corteggiatrici prenderà una piega decisamente inaspettata. Il giovane inizierà finalmente ad aprirsi sul suo passato e tutto inizierà grazie ad un’esterna organizzata minuziosamente dal pugliese. Leggi anche: Una Vita: MARCIA accetterà di sposare FELIPE ma… Testimone di questo cambiamento saràBuonocore, la quale verrà invitata dal tronista a trascorrere una giornata in casa sua. I due resteranno abbracciati per tutta la durata dell’esterna e il Donadei le mostrerà alcune foto di famiglia in cui è ritratto in compagnia della madre e del fratello minore, lasciandosi andare anche ad ...