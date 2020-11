Rimini, “cameriere si scusa con il Duce per aver servito clienti neri”. Ma era tutto falso (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Ricordate il ristoratore di Rimini accusato di razzismo? Ma sì che lo ricordate, finì sulla gran parte dei giornali. Repubblica titolò così, senza lasciar spazio a dubbi: “Rimini, cameriere si scusa col Duce per aver servito clienti neri”. Il Fatto Quotidiano fu leggermente più cauto e riportò la notizia spiegando nel titolo che si trattava della denuncia di una cliente: “’Ha chiesto scusa a Mussolini per aver servito dei clienti neri‘. Donna denuncia cameriere di un ristorante di Rimini”. In ogni caso il succo era questo: un cameriere di un ristorante della Riviera romagnola si sarebbe girato verso un quadro – appeso alla parete del locale – con un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Ricordate il ristoratore diaccusato di razzismo? Ma sì che lo ricordate, finì sulla gran parte dei giornali. Repubblica titolò così, senza lasciar spazio a dubbi: “, cameriere sicolper. Il Fatto Quotidiano fu leggermente più cauto e riportò la notizia spiegando nel titolo che si trattava della denuncia di una cliente: “’Ha chiestoa Mussolini perdeineri‘. Donna denuncia cameriere di un ristorante di”. In ogni caso il succo era questo: un cameriere di un ristorante della Riviera romagnola si sarebbe girato verso un quadro – appeso alla parete del locale – con un ...

