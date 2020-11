Natale, dpcm in arrivo: in sei (massimo 8) al cenone. Coprifuoco, mini-deroga a Capodanno (Di martedì 24 novembre 2020) In sei, massimo in otto, attorno al tavolo. Assieme ai soli parenti stretti. E con un rigido Coprifuoco, che permetta però di partecipare alla messa di mezzanotte la sera di Natale. È... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 24 novembre 2020) In sei,in otto, attorno al tavolo. Assieme ai soli parenti stretti. E con un rigido, che permetta però di partecipare alla messa di mezzanotte la sera di. È...

GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - LegaSalvini : LA RIBELLIONE CONTRO AMAZON: 'A NATALE COMPRATE NEI NEGOZI DI QUARTIERE' - carlacasu : RT @CitizenPost: Nuovo Dpcm: le regole per Natale, tra spostamenti e ricongiungimenti - CitizenPost : Nuovo Dpcm: le regole per Natale, tra spostamenti e ricongiungimenti -