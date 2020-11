Natale di morte per Sileri: “Tra regali, baci e abbracci basta un solo positivo e sarà strage” (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Il governo giallofucsia continua nell’opera di terrorismo psicologico per far sì che a Natale non ci siano cenoni, tombolate, che gli italiani restino belli distanziati, con la mascherina e “si scambino i doni” – come dice il premier – in totale sobrietà. E guai a chi si diverte. Ecco perché dopo l’ignobile ricatto morale del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, secondo il quale “parlare del cenone con 600 morti al giorno è fuori luogo“, arriva un altro macabro avvertimento. Quello del viceministro alla Salute: “sarà un Natale di emergenza, non c’è ombra di dubbio. E’ inutile che ci giriamo in torno: tra regali, baci e abbracci in situazioni con anziani di 80-85 anni basta un solo positivo e si rischia una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Il governo giallofucsia continua nell’opera di terrorismo psicologico per far sì che anon ci siano cenoni, tombolate, che gli italiani restino belli distanziati, con la mascherina e “si scambino i doni” – come dice il premier – in totale sobrietà. E guai a chi si diverte. Ecco perché dopo l’ignobile ricatto morale del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, secondo il quale “parlare del cenone con 600 morti al giorno è fuori luogo“, arriva un altro macabro avvertimento. Quello del viceministro alla Salute: “undi emergenza, non c’è ombra di dubbio. E’ inutile che ci giriamo in torno: train situazioni con anziani di 80-85 anniune si rischia una ...

Lo stop allo sci e alle vacanze sulla neve a Natale provocherebbe “un danno ... però il governo resta fermo sul no. Con ancora 600 morti al giorno, liquida la questione il ministro per gli ...

Lo stop allo sci e alle vacanze sulla neve a Natale provocherebbe "un danno ... però il governo resta fermo sul no. Con ancora 600 morti al giorno, liquida la questione il ministro per gli ...