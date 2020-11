Morti per legionella, sequestro plessi Policlinico Bari (Di martedì 24 novembre 2020) Bari, 24 NOV - I carabinieri del Nas hanno sequestrato, con facoltà d'uso, due interi padiglioni del Policlinico di Bari - Chini e Asclepios - perché "infetti da batteri di legionelle". Il decreto di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 24 novembre 2020), 24 NOV - I carabinieri del Nas hanno sequestrato, con facoltà d'uso, due interi padiglioni deldi- Chini e Asclepios - perché "infetti da batteri di legionelle". Il decreto di ...

borghi_claudio : Scusate redazione de @ilmessaggeroit perchè qui scrivete che i morti in Svezia per covid in un giorno sono 66? In r… - mante : Solita contabilità. È domenica e anche oggi siamo praticamente il Paese con il maggior numero di morti (562) per Co… - marattin : 40 anni fa 3000 morti nel terremoto dell’Irpinia. Tra gli sfollati c’ero anche io, in fasce. Di quella tragica espe… - RenzoCianchetti : RT @DiDimiero: Categorico il ministro Francesco Boccia: 'No a spostamenti a Natale come è avvenuto in estate. Attenzione per pranzi e cenon… - primaopoitorna : RT @Cassio39592131: Rinnovo il mio cordoglio per i morti di cancro calabresi che avrebbero potuto salvarsi se una banda di ladri politici e… -