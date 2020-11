Miozzo (Cts): 'Natale in famiglia? Attenti o arriva terza ondata' (Di martedì 24 novembre 2020) 'Le feste di Natale saranno un momento di serenità auspicabile però è comunque un incontro a rischio: il virus se ne frega dell`identità familiare'. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) 'Le feste disaranno un momento di serenità auspicabile però è comunque un incontro a rischio: il virus se ne frega dell`identità familiare'. Lo ha detto Agostino, coordinatore del ...

alexbarbera : “C’è un’emergenza che dobbiamo affrontare subito ed è quella delle scuole, sacrificata dai politici in nome di una… - petergomezblog : Coronavirus, Miozzo (Cts): “Dimentichiamoci un Natale ‘liberi tutti’. Abbiamo fatto un’estate così e l’abbiamo paga… - Open_gol : L'attacco durissimo del capo del Cts Agostino Miozzo contro il mondo politico, che sembra aver dimenticato le scuol… - MediasetTgcom24 : Miozzo (Cts): 'Natale in famiglia? Attenti o arriva terza ondata' #covid - PaoloMss : @DiegoFusaro Domanda: 'Non si puo' fare un Natale 'liberi tutti'. Abbiamo fatto un'estate liberi tutti e l'abbiamo… -