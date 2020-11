La violenza di genere è un problema culturale (Di martedì 24 novembre 2020) Andare controvento, contro i pregiudizi culturali, gli schemi manipolatori, la “banalità del male” che scivola dento “gabbie mentali” ben circoscritte: cose da “femmine” e cose da “maschi”, «Non fare la femminuccia», «È l’uomo che deve mantenere la famiglia». Ci siamo forse abituati a contare le vittime, a osservare soltanto la punta dell’Iceberg, a confondere il possesso con l’amore, la manipolazione psicologica con l’interesse per l’altro. Dal 2000 a oggi sono più di tremila le donne uccise in Italia. Resta un dato inaccettabile. Abbiamo forse rinunciato. Forse non crediamo abbastanza all’idea che alcuni schemi comportamentali ed educativi di matrice patriarcale agiscano con effetto domino, ancora oggi, nelle dinamiche relazionali di coppia e familiari. Basti pensare al caso della maestra d’asilo di Torino, al video hard diffuso dall’ex, alla doppia umiliazione – intima e sociale – ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Andare controvento, contro i pregiudizi culturali, gli schemi manipolatori, la “banalità del male” che scivola dento “gabbie mentali” ben circoscritte: cose da “femmine” e cose da “maschi”, «Non fare la femminuccia», «È l’uomo che deve mantenere la famiglia». Ci siamo forse abituati a contare le vittime, a osservare soltanto la punta dell’Iceberg, a confondere il possesso con l’amore, la manipolazione psicologica con l’interesse per l’altro. Dal 2000 a oggi sono più di tremila le donne uccise in Italia. Resta un dato inaccettabile. Abbiamo forse rinunciato. Forse non crediamo abbastanza all’idea che alcuni schemi comportamentali ed educativi di matrice patriarcale agiscano con effetto domino, ancora oggi, nelle dinamiche relazionali di coppia e familiari. Basti pensare al caso della maestra d’asilo di Torino, al video hard diffuso dall’ex, alla doppia umiliazione – intima e sociale – ...

AliaGuagni : É tempo che quella contro la violenza sulle donne non resti solo una giornata da celebrare con un segno rosso sul v… - OfficialASRoma : Il progetto prevede la realizzazione di un calendario che vedrà protagoniste le mogli o compagne dei giocatori gial… - UnipolGroup_PR : La violenza di genere colpisce il 35% delle donne nel mondo e in Italia il fenomeno è in crescita. Le aziende posso… - GrossetoNotizie : Una panchina rossa per dire “no” alla violenza sulle donne e di genere - amaddio_paolo : Contro la Violenza di genere #iotirispetto #nessunarestaindietro #25novembre #25novembre2020 -