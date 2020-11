Istat: Case Rifugio, in Italia 272 hanno accolto 1940 donne (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA, 24 NOV - Le Case Rifugio per le donne maltrattate attive nel 2018 in Italia sono 272, pari a 0,04 Case per 10mila abitanti, in aumento rispetto alle 232 del 2017 ed 1.940 donne (il 62,1% è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA, 24 NOV - Leper lemaltrattate attive nel 2018 insono 272, pari a 0,04per 10mila abitanti, in aumento rispetto alle 232 del 2017 ed 1.940(il 62,1% è ...

