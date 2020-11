Inter-Real Madrid, Handanovic: “Tutto è ancora in gioco, ecco cosa serve per passare il turno” (Di martedì 24 novembre 2020) Samir Handanovic concentrato in vista dell'impegno in Champions League contro il Real Madrid.Inter-Real Madrid, Barella: “Cresciuto grazie a Conte, ecco qual è la mia caratteristica migliore”L'Inter al momento occupano al momento l'ultimo posto del girone e contro i blancos hanno l'obbligo di vincere per rimettersi in gioco. Nel caso in cui dovesse arrivare un risultato negativo, gli uomini guidati da Antonio Conte rischierebbero seriamente di abbandonare le speranze di qualificazione. Intanto, alla vigilia del match contro le Merengues, sono arrivate le parole dell'estremo difensore sloveno dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport."Per passare il turno ci servono 7 punti, tutto è ancora in ... Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) Samirconcentrato in vista dell'impegno in Champions League contro il, Barella: “Cresciuto grazie a Conte,qual è la mia caratteristica migliore”L'al momento occupano al momento l'ultimo posto del girone e contro i blancos hanno l'obbligo di vincere per rimettersi in. Nel caso in cui dovesse arrivare un risultato negativo, gli uomini guidati da Antonio Conte rischierebbero seriamente di abbandonare le speranze di qualificazione. Intanto, alla vigilia del match contro le Merengues, sono arrivate le parole dell'estremo difensore sloveno dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport."Peril turno ci servono 7 punti, tutto èin ...

