Inter-Real Madrid, Antonio Conte: 'Come una finale' (Di martedì 24 novembre 2020) "Non abbiamo scampo, è una finale, c'è un risultato importante da raggiungere. E sappiamo, dopo la gara dell'andata, che se vogliamo possiamo". Così Antonio Conte presenta il bivio Champions dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 novembre 2020) "Non abbiamo scampo, è una, c'è un risultato importante da raggiungere. E sappiamo, dopo la gara dell'andata, che se vogliamo possiamo". Cosìpresenta il bivio Champions dell'...

MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - Inter : ? | 5 COSE ?? Dopo un match con la Nazionale ha scambiato la maglia con il suo idolo d'infanzia. Chi è? ????? In cuci… - Zcfnews : Champions League, gli arbitri di Inter-Real Madrid e Liverpool-Atalanta - P10paola : RT @fondamentalisti: 25-11-1998 Inter-Real Madrid 3-1 25-11-2020 Inter-Real Madrid ?-? La ricordo come fosse ieri sera, questa partita. Po… -