GF Vip, Zorzi e Oppini ancora in "rotta": Francesco piange ma Tommy è categorico (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) La notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip fino a febbraio ha rotto gli equilibri della Casa e per alcuni è arrivato il momento di fare i conti con la realtà. Francesco Oppini per esempio, durante la diretta ha subito palesato il desiderio di abbandonare il gioco scatenando, in questo modo, anche una lite con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

