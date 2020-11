Fortnite Stagione 4: Quando e Come vedere l’evento di Galactus (Di martedì 24 novembre 2020) La Stagione 4 di Fortnite sta volgendo al termine, manca davvero poco all’evento conclusivo che vedrà l’arrivo di Galactus, tante sono le teorie, c’è chi pensa che la Stagione 5 avrà luogo nella vecchia mappa, chi invece in una nuova mappa, altri ritengono addirittura che le due mappe potrebbero fondersi a seguito di un nuovo buco nero. Galactus sta arrivando in Fortnite: Ecco Quando e dove vedere l’evento l’evento di fine Stagione si terrà esattamente alle 22:00 (ora italiana) del 1° Dicembre 2020, mentre la Stagione 5 inizierà alle 23:00 (ora italiana) del 2° Dicembre 2020, ciò significa che tra la fine dell’evento e l’inizio della nuova ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 24 novembre 2020) La4 dista volgendo al termine, manca davvero poco alconclusivo che vedrà l’arrivo di, tante sono le teorie, c’è chi pensa che la5 avrà luogo nella vecchia mappa, chi invece in una nuova mappa, altri ritengono addirittura che le due mappe potrebbero fondersi a seguito di un nuovo buco nero.sta arrivando in: Eccoe dovedi finesi terrà esattamente alle 22:00 (ora italiana) del 1° Dicembre 2020, mentre la5 inizierà alle 23:00 (ora italiana) del 2° Dicembre 2020, ciò significa che tra la fine dele l’inizio della nuova ...

