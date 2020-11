Covid, morto ragazzo di 14 anni con patologie pregresse: è la vittima più giovane dell'Emilia Romagna (Di martedì 24 novembre 2020) Un ragazzo di 14 anni è morto oggi a Modena . Il giovane, positivo al , conviveva con una serie di patologie gravi e pregresse. Si tratta della vittima più giovane dell'Emilia Romagna dall'inizio ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) Undi 14oggi a Modena . Il, positivo al , conviveva con una serie digravi e. Si trattapiùdall'inizio ...

MediasetTgcom24 : Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro: muore di Covid a 75 anni | I colleghi del 118: 'E' morto da eroe'… - chetempochefa : Non credete a quanti vi dicono che di covid non si muore. Hanno la fortuna di non averlo visto con i propri occhi.… - RollingStoneita : Ieri ci sono stati 731 morti in 24 ore per il #coronavirus , ma #Salvini ha pensato che fosse la giornata giusta pe… - marcobise46 : @PinoJazzing Certo chi è morto a casa (che non è rientrato nel computo dei morti da covid che quindi è superiore ai… - scintillablu_ : @DeFaveriPhoto @valy_s @robersperanza @GiuseppeConteIT @piersileri In pratica è escluso solo chi cade stecchito da… -