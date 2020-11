Conte: “Se trend continua così a Natale niente zone rosse. Ma no a vacanze sulla neve” (Di martedì 24 novembre 2020) No alle vacanze in montagna, sì alla riapertura delle scuole anticipata e forse per Natale ci si potrà spostare tra Regioni. Che potrebbero diventare tutte gialle se il trend continuasse così. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte intervenuto ieri sera nella trasmissione Otto e mezzo su La 7: “Sullo spostamento tra regioni a Natale ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc”, ha affermato il premier. L’obiettivo del governo è evitare quanto successo in estate: un ‘libera tutti’ incontrollato: “Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere – ha ribadito Conte – consentire ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 novembre 2020) No allein montagna, sì alla riapertura delle scuole anticipata e forse perci si potrà spostare tra Regioni. Che potrebbero diventare tutte gialle se ilsse. Lo ha affermato il premier Giuseppeintervenuto ieri sera nella trasmissione Otto e mezzo su La 7: “Sullo spostamento tra regioni aci stiamo lavorando, ma se continuiamoa fine mese non avremo più. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc”, ha affermato il premier. L’obiettivo del governo è evitare quanto successo in estate: un ‘libera tutti’ incontrollato: “Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere – ha ribadito– consentire ...

