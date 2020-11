Conte: “Ramos e Benzema out? Il Real non può piangere” (Di martedì 24 novembre 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Real Madrid, ha parlato anche delle assenze dei Blancos come Ramos e Benzema: “Assenza che possono condizionare? Non lo so, non penso che il Real Madrid possa piangere da questo punto di vista. Hanno una rosa completa con giocatori da Real Madrid. La stampa parla delle assenze, questo mi fa un po’ sorridere.” Foto: instagram personale Conte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Antonio, tecnico dell’Inter, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro ilMadrid, ha parlato anche delle assenze dei Blancos come Ramos e: “Assenza che possono condizionare? Non lo so, non penso che ilMadrid possa piangere da questo punto di vista. Hanno una rosa completa con giocatori daMadrid. La stampa parla delle assenze, questo mi fa un po’ sorridere.” Foto: instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

callmegoodlife : A Conte fa ridere che la stampa spagnola recrimini sulle assenze di Ramos e Benzema per la gara di domani. A noi fa… - FcInterNewsit : Real a Milano senza Ramos e Benzema, Conte: 'Non penso possano piangere, fa sorridere che la stampa parli delle ass… - Vittii92 : @Inter Domani senza ramos il mitico Conte ci delizierà con gagliardini titolare risultato assicurato ... per il real ?? - fcin1908it : Mazzola: 'Ramos fantastico, mi ricorda Facchetti. Conte? Per domani gli consiglio di...' - - avvinnaurato : @ncorrasco Se non batti il Real senza Sergio Ramos e Benzema...Conte da esonerare subito -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Ramos Crédit Agricole Leasing Italia e Nextchem per l'economia circolare Affaritaliani.it