Carcere e covid. Emergenza o riforma? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Susciterebbe scandalo, non diciamo indignazione, se cominciassero a morire tanti detenuti quanti furono i decessi di ospiti delle Rsa nella prima ondata della pandemia? Probabilmente no: come sono stati archiviati come tossici i 13 morti dopo le proteste di marzo e come sono stati dimenticati gli anziani (erano vecchi! comunque), così cinicamente qualcuno direbbe, o penserebbe, che ci si è liberati di delinquenti. E allora dove sta l'Emergenza Carcere? Nel sovraffollamento? O piuttosto nella violazione dei principi della Costituzione, nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

