Calcio in lutto, lo schianto è fatale: calciatore muore a 33 anni. La dinamica non è ancora chiara (Di martedì 24 novembre 2020) lutto nel mondo del Calcio. fatale per il calciatore 33enne un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’uomo si trovava a bordo dell’auto di un amico, quando per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia il mezzo è uscito fuori strada andandosi a schiantare. “Alle 05:00 di questa mattina, un veicolo con due occupanti ha perso il controllo e si è ribaltato sull’autostrada N2 vicino a Mtunzini”, si legge nella ricostruzione di un agente di polizia fatta alla stampa locale. E ancora: “Un uomo di 33 anni è stato dichiarato morto sul posto. L’autista ha riportato gravi ferite ed è stato portato in ospedale per cure mediche”.



Anele Ngcongca, calciatore con più ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020)nel mondo delper il33enne un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’uomo si trovava a bordo dell’auto di un amico, quando per causein fase di accertamento da parte della polizia il mezzo è uscito fuori strada andandosi a schiantare. “Alle 05:00 di questa mattina, un veicolo con due occupanti ha perso il controllo e si è ribaltato sull’autostrada N2 vicino a Mtunzini”, si legge nella ricostruzione di un agente di polizia fatta alla stampa locale. E: “Un uomo di 33è stato dito morto sul posto. L’autista ha riportato gravi ferite ed è stato portato in ospedale per cure mediche”.Anele Ngcongca,con più ...

ottopagine : Calcio in lutto: muore di covid storico dirigente #Marcianise - CalcioWeb : Il calcio piange #AneleNgcongca, terribile incidente con l'auto - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ??Il calcio piange #Ngcongca, morto in un incidente stradale ??La dinamica dell'episodio - calciotoday_it : ??Il calcio piange #Ngcongca, morto in un incidente stradale ??La dinamica dell'episodio - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LUTTO - In un incidente stradale muore Anele Ngcongca, ex nazionale sudafricano -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio lutto Codigoro, il calcio è in lutto per Tello: una vita spesa per i giovani La Nuova Ferrara LUTTO NEL CALCIO CAMPANO. Se ne va il segretario Costantino per Covid-19

Francesco Costantino. MARCIANISE – Brutta notizia per il mondo del calcio campano. Nella notte è venuto a mancare Franco Costantino, storico segretario del Marcianise che ha co ...

Il Coronavirus si porta via Spasov, l’allenatore aveva 61 anni

Sono state ben 389, infatti, le presenze in carriera e 174 le reti messe a segno. Il ritiro nel 1994. Diventò ufficialmente allenatore quattro anni dopo.

Francesco Costantino. MARCIANISE – Brutta notizia per il mondo del calcio campano. Nella notte è venuto a mancare Franco Costantino, storico segretario del Marcianise che ha co ...Sono state ben 389, infatti, le presenze in carriera e 174 le reti messe a segno. Il ritiro nel 1994. Diventò ufficialmente allenatore quattro anni dopo.