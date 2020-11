Xbox Series X S sono ormai qui ma Microsoft non dimentica Xbox 360 | l' amata console ha compiuto 15 anni

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 23 novembre 2020)X/Sfinalmente disponibili, maha voluto ricordare che 15fa, il 22 novembre 2005, l'360 veniva lanciata all'evento di grande successo "Zero Hour" nel deserto del Mojave. "Il nostro obiettivo con l'evento di lancio è quello di premiare il giocatore creando l'oasi definitiva per360", disse all'epoca l'ex dirigente diPeter Moore. "I giocatori all'evento 'Zero Hour' avranno il diritto di vantarsi di dire 'Ho trascorso più di 24 ore nell'epicentro dell'universo di gioco estato tra i primi a vedere la next-gen'".ha organizzato l'evento Zero Hour in un enorme hangar, ...