Ufficioso il Samsung Galaxy S21 con la S Pen | i Note fatti fuori

(Di lunedì 23 novembre 2020) Arriva oggi una buona o una cattiva notizia, in base ai punti di vista: ilS21, nel suo modello Ultra, vedrebbe confermata la presenza a borso della S Pen. Al contrario, la seriee dunque il prossimo21 non dovrebbe più vedere la luce nella prossima estate. Si tratta di voci già in circolazione da tempo ma che ora una fonte sudcoreana abbastanza accreditata come Aju News avrebbe confermato. La nuova strategia sarebbe stata addirittura riferita da un funzionario. Quest’ultimo avrebbe parlato sia di un nuovo pieghevoleZ Fold 3 con il ben noto pennino, sia del prossimoS21 Ultra con lo stesso accessorio. L’ufficialità della dotazione della S Pen sulle prossime ...

Quali smartphone Samsung sono prossimi a ricevere l'interfaccia One UI 3.0 in abbinamento ad Android 11? La lista ufficiale dei ...Samsung ha indubbiamente un catalogo smartphone particolarmente articolato, sono numerosi i modelli commercializzati sia in Italia e in Europa, sia in altri mercati, e aggiornarli all'ultima versione ...