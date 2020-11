Traffico Roma del 23-11-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) LuceverdeBen ritrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi circolazione sostenuta sulle principali vie consolari in direzione del centro città aNord rallentamenti e code sulla Cassia da La Storta la Giustiniana è dal raccordo a via di Grottarossa code anche sulla Flaminia dell’albero fino a viale di Tor di Quinto mentre sulla Salaria anche per lavori in corso ci sono da Colle Salario fino a Villa Spada ilè deviato sulla cavalcavia della motorizzazione civile sulla raccordo in carreggiata interna rallentamenti dallanina alla Ardeatina mentre in carreggiata esterna code a tratti dalla Prenestina al bivio per laL’Aquila proprio sulla percorso Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti a tratti da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale ...