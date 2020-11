Scoprendo Forrester diventa una serie tv, chi sarà il nuovo Sean Connery? La risposta sconvolgerà i fan (Di lunedì 23 novembre 2020) Mai storia può essere più azzeccata in questo periodo storico che stiamo vivendo, di quella che è alla base del famoso film Scoprendo Forrester con il compianto Sean Connery, e sicuramente l’idea che il signor Finestra e il suo pupillo possano diventare due personaggi di una serie tv non fa altro che convincere il pubblico. serie già promossa? Naturalmente dipende da tutto quello che ci sarà in mezzo, chi farà parte del cast e chi sarà chiamato a prendere il posto dell’amato Sean Connery ed è qui che il pubblico è pronto ad insorgere Secondo quanto riporta Deadline, la NBC sta sviluppando Scoprendo Forrester, una serie drammatica basata sul film di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Mai storia può essere più azzeccata in questo periodo storico che stiamo vivendo, di quella che è alla base del famoso filmcon il compianto, e sicuramente l’idea che il signor Finestra e il suo pupillo possanore due personaggi di unatv non fa altro che convincere il pubblico.già promossa? Naturalmente dipende da tutto quello che ciin mezzo, chi farà parte del cast e chichiamato a prendere il posto dell’amatoed è qui che il pubblico è pronto ad insorgere Secondo quanto riporta Deadline, la NBC sta sviluppando, unadrammatica basata sul film di ...

