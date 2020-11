San Jose, persone accoltellate in chiesa nella notte (Di lunedì 23 novembre 2020) Due vittime e diversi feriti durante l'accoltellamento in una chiesa a San Jose, California, Usa. Accoltellamento in una chiesa in California: due vittime e più feriti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Due vittime e diversi feriti durante l'accoltellamento in unaa San, California, Usa. Accoltellamento in unain California: due vittime e più feriti su Notizie.it.

giusi_jose : RT @QdSit: Maxi operazione antimafia dei Carabinieri stamattina a #Catania sotto la pioggia battente. Sgominati i clan che gestivano dodici… - repubblica : Califonia, due morti accoltellati in una chiesa di San Jose. La polizia: 'Molti feriti. Alcuni in pericolo di vita' - ahmizzyy : @ciyaalxsuuq @nigga_brandi Okay San Jose Dfkm ???????? - vingomarr : @Gianmaa98 @SpudFNVPN Ora sto guardando Kansas - San Jose ed Emelec - Delfin, gol a secchiate - tblandono : Ceniza negra (@ Cine Magaly in San José, Costa Rica) -