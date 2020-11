Roma, interrotta intera linea della metro C: bus strapieni, ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 23 novembre 2020) Brusco risveglio stamattina a Roma dove i pendolari hanno trovato interrotta l’intera tratta della linea C della metropolitana. Enormi i disagi: Atac ha sì attivato dei bus sostitutivi ma come riferiscono gli utenti i mezzi sono stracarichi e in molti casi è quasi impossibile salire, oltre al “piccolo” particolare di trovarci nel bel mezzo della pandemia da Covid-19. Al momento le cause dell’interruzione non sono note. Seguiranno aggiornamenti. #info #atac – metro C – circolazione interrotta su intera tratta, servizio bus sostitutivi San Giovanni <-> Pantano #Roma — infoatac (@InfoAtac) November 23, 2020 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Brusco risveglio stamattina adove i pendolari hanno trovatol’trattapolitana. Enormi i disagi: Atac ha sì attivato dei bus sostitutivi ma come riferiscono gli utenti i mezzi sono stracarichi e in molti casi è quasi impossibile salire, oltre al “piccolo” particolare di trovarci nel bel mezzopandemia da Covid-19. Al momento le cause dell’interruzione non sono note. Seguiranno aggiornamenti. #info #atac –C – circolazionesutratta, servizio bus sostitutivi San Giovanni <-> Pantano #— infoatac (@InfoAtac) November 23, 2020 su Il CorriereCittà.

Disagi sono stati segnalati dagli utenti, che sono stipati su navette strapiene nonostante il limite massimo della capienza stimato al 50% a causa ...

Disagi sono stati segnalati dagli utenti, che sono stipati su navette strapiene nonostante il limite massimo della capienza stimato al 50% a causa ...