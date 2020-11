Real Madrid, i convocati di Zidane per l’Inter (Di martedì 24 novembre 2020) Il Real Madrid, in vista della gara contro l’Inter in programma mercoledì ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta italiana. Zidane ha chiamato 21 calciatori tra cui due giovani, Victor Chust, difensore, e Hugo Duro, attaccante. Nei Blancos sono tante le assenze pesante, tra cui Ramos e Benzema. Portieri: Courtois, Lunin, AltubeDifensori: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, ChustCentrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Odegaard, IscoAttaccanti: Hazard, Asensio, Lucas, Vini Jr, Mariano, Rodrygo, Hugo Duro ¡Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentarnos al @Inter es!@CodereApuestas #RMUCL pic.twitter.com/daDjy6gftX — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) November 23, 2020 Foto: L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Il, in vista della gara controin programma mercoledì ha diramato la lista deiche prenderanno parte alla trasferta italiana.ha chiamato 21 calciatori tra cui due giovani, Victor Chust, difensore, e Hugo Duro, attaccante. Nei Blancos sono tante le assenze pesante, tra cui Ramos e Benzema. Portieri: Courtois, Lunin, AltubeDifensori: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, ChustCentrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Odegaard, IscoAttaccanti: Hazard, Asensio, Lucas, Vini Jr, Mariano, Rodrygo, Hugo Duro ¡Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentarnos al @Inter es!@CodereApuestas #RMUCL pic.twitter.com/daDjy6gftX —C.F. (@) November 23, 2020 Foto: L'articolo ...

MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - ZZiliani : Era dall'aprile '89, quando il Milan battè 5-0 il Real Madrid di Hugo Sanchez e Butragueno, che in tv non si respir… - Avvenire_Nei : Alle porte di Madrid c’è la Cañada Real, la più grande baraccopoli d’Europa. Con la seconda ondata di #Covid19 si… - PanzerUberAlles : @FraInter86 ma anche hazard finora 3 gol... noi piangiamo per eriksen.. ma loro solo di cartellini si sono scoppiat… - cassapronostici : Pronostico Inter – Real Madrid: ultima chiamata per i nerazzurri -