Live: Non è la D'Urso, Taylor Mega rivelazione shock su Elisabetta Gregoraci: «Mi ha urlato contro»

Nella puntata di ieri sera, 22 novembre 2020, di Live Non è la D'Urso si è parlato del Grande Fratello Vip 5 e dei suoi super concorrenti. Al centro del dibattito i continui scontri tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Parlando della Gregoraci si è toccato l'argomento Flavio Briatore e su questo tema è intervenuta la nota influencer Taylor Mega, la quale, lasciando Barbara D'Urso sotto shock, ha ammesso di aver avuto un flirt con lui. Poi Taylor Mega su Elisabetta Gregoraci, invece, ha parlato di uno spiacevole incontro tra loro avvenuto in un hotel. Dopo queste rivelazioni in pubblico da casa è rimasto completamente senza parole.

