L’ex “Ken Umano” e il percorso per diventare donna: “Ora sono felice”. Poi lo scontro con il chirurgo (Di lunedì 23 novembre 2020) “È da un anno che ho iniziato questa transizione e ancora sto imparando, come camminare sui tacchi e sto cercando di capire che tipo di donna sono io”. Dopo 75 interventi chirurgici, L’ex “Ken Umano” Rodrigo Alves è diventato una donna e ha cambiato il suo nome in Jessica. Il suo non è stato un percorso facile, come raccontato a “Live – non è la d’Urso”: “Forse sono troppo erotizzata, troppo grande: prendo tante medicine e ormoni, c’è un trattamento che faccio, ho rifatto il seno, i fianchi, il sedere”. Tra le sfere affrontate da Jessica, c’è quella con il chirurgo Pietro Lorenzetti, con il quale si accende una lite. Per il medico la sua trasformazione è stata eccessiva, ma lei si infuria: “Non sono un mostro”. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 23 novembre 2020) “È da un anno che ho iniziato questa transizione e ancora sto imparando, come camminare sui tacchi e sto cercando di capire che tipo diio”. Dopo 75 interventi chirurgici,Rodrigo Alves è diventato unae ha cambiato il suo nome in Jessica. Il suo non è stato unfacile, come raccontato a “Live – non è la d’Urso”: “Forsetroppo erotizzata, troppo grande: prendo tante medicine e ormoni, c’è un trattamento che faccio, ho rifatto il seno, i fianchi, il sedere”. Tra le sfere affrontate da Jessica, c’è quella con ilPietro Lorenzetti, con il quale si accende una lite. Per il medico la sua trasformazione è stata eccessiva, ma lei si infuria: “Nonun mostro”.

nonjiiiii : 10milioni di operazioni chirurgiche per andare in studio e sentirsi dire: 'ma ti sei guardata alo specchio? Sei un… - webbeloz : OhSsignur è arrivato l'Ex Ken, now is Jessica. Ha fatto dieci metri e soffia come un toro della corrida. ????? #noneladurso - Tristan__esdpv : Barbara che guarda l’ex Ken umano entrare negli studi: ??????#noneladurso - tmauretto : L' ex Ken umano è diventato Barbie! ?????? Fra pochissimo #noneladurso - Trash___Boy : Barbara che finge di non riconoscere Jessica Alves, l'ex Ken umano, mi fa volare. #noneladurso -