Joburg Open: Hansen beffa i sudafricani (Di lunedì 23 novembre 2020) A Johannesburg il danese Joachim Brandt Hansen beffa in volata i players di casa e si prende il Joburg Open. Prima vittoria in carriera sull'European Tour per il 30enne di Hiller› che, con un totale ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) A Johannesburg il danese Joachim Brandtin volata i players di casa e si prende il. Prima vittoria in carriera sull'European Tour per il 30enne di Hiller› che, con un totale ...

OA_Sport : Golf: Wilco Nienaber guida lo Joburg Open 2020 dopo tre giri. Rimonte Hansen e Stone, calo di Lorenzo Scalise - GiornaleLORA : Eurotour: giro sospeso, Blaauw in vetta, Scalise 19° Nel Joburg Open ancora protagonisti i sudafricani. Uscirà al t… - sportface2016 : #Golf #EuropeanTour Lorenzo #Scalise ancora in ottima posizione nel #JoburgOpen - GiornaleLORA : Eurotour: sudafricani subito all’attacco, Scalise 17°Nel Joburg Open sono al comando Shaun Norris e Wilko Nienaber.… - zazoomblog : Golf Joburg Open: Nienaber e Norris in testa dopo il primo giro - #Joburg #Open: #Nienaber #Norris -

Ultime Notizie dalla rete : Joburg Open Golf, Hansen vince il Joburg Open: è il primo titolo in carriera SportFair Joburg Open: Hansen beffa i sudafricani

A Johannesburg il danese Joachim Brandt Hansen beffa in volata i players di casa e si prende il Joburg Open. Prima vittoria in carriera sull’European Tour per il 30enne di Hiller› che, con un totale d ...

EUROTOUR: HANSEN SORPASSO FINALE SU NIENABER, 23° SCALISE

Nel Joburg Open primo successo per il danese che supera l’avversario sulle ultime due buche. Il danese Joachim B. Hansen con lo score di 265 (66 68 64 67, -19) colpi ha ottenuto ...

A Johannesburg il danese Joachim Brandt Hansen beffa in volata i players di casa e si prende il Joburg Open. Prima vittoria in carriera sull’European Tour per il 30enne di Hiller› che, con un totale d ...Nel Joburg Open primo successo per il danese che supera l’avversario sulle ultime due buche. Il danese Joachim B. Hansen con lo score di 265 (66 68 64 67, -19) colpi ha ottenuto ...