Il debito pubblico | cos' è? La guida

Annamaria Villafrate - Il debito pubblico è una nozione economica che indica il debito di uno Stato nei confronti di soggetti economici terzi, nazionali o stranieri.

Business news: Brasile, Fitch mantiene l'outlook negativo sul debito pubblico

Brasilia, 23 nov 01:00 - (Agenzia Nova) - L'agenzia di rating Fitch ha mantenuto negativo l'outlook sul debito pubblico del Brasile. La decisione arriva sei mesi dopo la decisione di declassare le ...

Grecia: governatore Banca nazionale, debito sostenibile almeno fino al 2030

Atene, 24 nov 18:33 - (Agenzia Nova) - Il debito pubblico della Grecia sarà sostenibile almeno fino al 2030, nonostante il suo aumento in rapporto al Pil. Lo ha detto il governatore della Banca ...

