Francesco Oppini scoppia in lacrime: “sono incaz*ato con me stesso” (Di lunedì 23 novembre 2020) Emozioni ed entusiasmo al GF VIP con Alfonso Signorini: grande emozioni per Francesco Oppini, tra i protagonisti della serata Francesco Oppini Fonte foto TwitterRitorna con un nuovo appuntamento esplosivo, il GF VIP, il noto ed amato reality condotto con grande successo su Canale 5 da Alfonso Signorini, in compagnia degli opinionisti Pupo ed Antonella Elia: Tantissimi i telespettatori incollati davanti allo schermo per non perdersi un minuto della trasmissione e tutte le novità portate da questa nuova puntata. Litigi, scontri, ma anche momenti dalla forti emozioni, la vita all’interno della casa più spiata d’Italia continua tra colpi di scena, eliminazioni e nuovi ingressi, entrati a mischiare le carte e smuovere ulteriormente gli equilibri all’interno della casa. Grande attesa per l’eliminazione, ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) Emozioni ed entusiasmo al GF VIP con Alfonso Signorini: grande emozioni per, tra i protagonisti della serataFonte foto TwitterRitorna con un nuovo appuntamento esplosivo, il GF VIP, il noto ed amato reality condotto con grande successo su Canale 5 da Alfonso Signorini, in compagnia degli opinionisti Pupo ed Antonella Elia: Tantissimi i telespettatori incollati davanti allo schermo per non perdersi un minuto della trasmissione e tutte le novità portate da questa nuova puntata. Litigi, scontri, ma anche momenti dalla forti emozioni, la vita all’interno della casa più spiata d’Italia continua tra colpi di scena, eliminazioni e nuovi ingressi, entrati a mischiare le carte e smuovere ulteriormente gli equilibri all’interno della casa. Grande attesa per l’eliminazione, ...

Jiminv32 : RT @noemi29223769: A me dispiace per voi, che non riuscite, o forse non volete vedere la bella persona che infondo è Francesco oppini #gfv… - Giulietta23123 : RT @Loranny4: Tommaso non è influente, in tendenza: Raimondo Gesù cristo Tommaso e francesco Tommaso e Oppini Zorlando Achille Lauro Emi… - AlysHolland97 : RT @noemi29223769: A me dispiace per voi, che non riuscite, o forse non volete vedere la bella persona che infondo è Francesco oppini #gfv… - laorla : RT @noemi29223769: A me dispiace per voi, che non riuscite, o forse non volete vedere la bella persona che infondo è Francesco oppini #gfv… - parliamoditom : RT @noemi29223769: A me dispiace per voi, che non riuscite, o forse non volete vedere la bella persona che infondo è Francesco oppini #gfv… -