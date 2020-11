Elena Ferrante consiglia i suoi 40 migliori libri scritti da donne: la classifica (Di lunedì 23 novembre 2020) Elena Ferrante, la classifica dei 40 migliori libri scritti da donne Cosa leggere in tempi di pandemia? La scrittrice da 13 milioni di copie Elena Ferrante ha deciso di dispensare alcuni consigli di lettura, e di stilare una classifica di 40 libri scritti da donne per Bookshop.org, libreria online attiva negli Usa e nel Regno Unito nata con l’obiettivo di supportare l’editoria indipendente. Scrittrici straniere e italiane, autrici di veri e propri best seller pubblicati negli ultimi sessant’anni: nell’esclusiva lista firmata dalla scrittrice ci sono proprio tutte, da Chimamanda Ngozi Adichie, autrice di “Americanah” a Joan Didion, da Michela Murgia a Donatella Di ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020), ladei 40daCosa leggere in tempi di pandemia? La scrittrice da 13 milioni di copieha deciso di dispensare alcuni consigli di lettura, e di stilare unadi 40daper Bookshop.org, libreria online attiva negli Usa e nel Regno Unito nata con l’obiettivo di supportare l’editoria indipendente. Scrittrici straniere e italiane, autrici di veri e propri best seller pubblicati negli ultimi sessant’anni: nell’esclusiva lista firmata dalla scrittrice ci sono proprio tutte, da Chimamanda Ngozi Adichie, autrice di “Americanah” a Joan Didion, da Michela Murgia a Donatella Di ...

Einaudieditore : Anche il Guardian riporta la lista dei 40 libri scritti da donne consigliati da Elena Ferrante, tra cui L’ARMINUTA… - escriurem : RT @fioridizuccaa: Elena Ferrante descrive in un modo crudo, vero e devastante il terremoto dell'Irpinia del 1980 ?? - artsdecade : RT @fioridizuccaa: Elena Ferrante descrive in un modo crudo, vero e devastante il terremoto dell'Irpinia del 1980 ?? - johnnyaddict : “mi sentivo femmina che avrebbe fatto bene a non metter bocca” tornate a dirmi che Elena Ferrante è un uomo e dite… - maurojmanzo : Interessante lista di libri da leggere ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Ferrante Elena Ferrante consiglia 40 libri di 40 scrittrici L'HuffPost Alessandro Laterza accende la polemica su Twitter

L'editore pubblica un post nel quale confessa di non conoscere le scrittrici italiane contemporanee e accende la polemica in Rete ...

Covid, Natale e aperture: ristoranti forse, scuola nel braccio di ferro tra ministri

A dare manforte le ministre renziane Elena Bonetti e Teresa Bellanova. “La scuola è una priorità strategica, con Italia Viva ci siamo sempre opposti a chiuderla – ha detto la ministra delle politiche ...

L'editore pubblica un post nel quale confessa di non conoscere le scrittrici italiane contemporanee e accende la polemica in Rete ...A dare manforte le ministre renziane Elena Bonetti e Teresa Bellanova. “La scuola è una priorità strategica, con Italia Viva ci siamo sempre opposti a chiuderla – ha detto la ministra delle politiche ...