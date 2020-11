Debito monstre e Brexit in stallo: il declino di BoJo (Di lunedì 23 novembre 2020) Sembra passato un secolo – invece era dicembre dello scorso anno – da quando il Premier britannico Johnson metteva a segno una vittoria a valanga ai danni dell’avversario Corbyn, leader del partito laburista, affermandosi come trionfatore assoluto. DAL TRIONFO AL TONFO? – Quel giorno titoli dei giornali ed elogi erano tutti per lui, figura decisamente bizzarra e fuori dalle righe che però sembrava aver convinto i più di essere l’uomo giusto per traghettare il Regno Unito fuori dall’Europa. Peccato che poco tempo dopo, a rovinargli la festa ci ha pensato la pandemia che ha cambiato le carte della partita. Non solo, infatti, le trattative vanno a rilento ma BoJo continua a perdere pezzi, con una vera e propria faida che si è consumata nelle scorse ore a Downing Street culminata con le dimissioni, o per meglio dire, il licenziamento di Dominic Cummings, artefice della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) Sembra passato un secolo – invece era dicembre dello scorso anno – da quando il Premier britannico Johnson metteva a segno una vittoria a valanga ai danni dell’avversario Corbyn, leader del partito laburista, affermandosi come trionfatore assoluto. DAL TRIONFO AL TONFO? – Quel giorno titoli dei giornali ed elogi erano tutti per lui, figura decisamente bizzarra e fuori dalle righe che però sembrava aver convinto i più di essere l’uomo giusto per traghettare il Regno Unito fuori dall’Europa. Peccato che poco tempo dopo, a rovinargli la festa ci ha pensato la pandemia che ha cambiato le carte della partita. Non solo, infatti, le trattative vanno a rilento macontinua a perdere pezzi, con una vera e propria faida che si è consumata nelle scorse ore a Downing Street culminata con le dimissioni, o per meglio dire, il licenziamento di Dominic Cummings, artefice della ...

ntr_ob : @riotta @arturodicorinto Non erano tutti ladri (e non sono tutti asini). Ma non si può negare che Berlusconi (cioè… - spicciar : @f_grandi Il commissariamento di un comune è situazione ben diversa da un podestà, per favore. Si usa in casi di em… - scap_in : “Cancella il debito” fa un certo effetto terzomondiale. Ma col debito monstre che ci ritroviamo (e le cause che l’h… - pasqualetaranti : RT @spicciar: “Sembrerebbe chiaro che l’era neoliberista volga al termine” [scrive il prof. @mauromagatti sul @Corriere] In disaccordo evid… - MatthewWoody : RT @AleGuerani: In sostanza una bella patrimoniale monstre ed il debito post COVID si sistema eh? Poi cosa succede non si sa, ma il famoso… -

Ultime Notizie dalla rete : Debito monstre Gratteri indaga sulla sanità calabrese: debito monstre e posti letto fantasma nel mirino LaC news24 Spilamberti: "Rimozione dei canguri esempio di cambiamento radicale"

"La rimozione dei canguri, diventati negli anni un triste emblema sarzanese di degrado e spreco di soldi pubblici, rappresenta anche simbolicamente nella gestione della cosa pubblica il cambiamento ra ...

Spilamberti: "La rimozione dei canguri emblema del cambiamento di Sarzana"

L'esponente di Cambiamo! parla di "inversione di tendenza nella gestione della cosa pubblica". La rimozione dei canguri, diventati negli anni un ...

"La rimozione dei canguri, diventati negli anni un triste emblema sarzanese di degrado e spreco di soldi pubblici, rappresenta anche simbolicamente nella gestione della cosa pubblica il cambiamento ra ...L'esponente di Cambiamo! parla di "inversione di tendenza nella gestione della cosa pubblica". La rimozione dei canguri, diventati negli anni un ...