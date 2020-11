Covid-19, la Coldiretti: “Stop a vendite sottocosto per cibi e bevande” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn un momento difficile per l’economia e l’occupazione occorre intervenire con decisione per impedire le vendite sottocosto di cibi e bevande che si spingono le aziende agricole ed alimentari alla chiusura in un momento in cui è fondamentale difendere la sovranità alimentare del Paese con l’emergenza pandemia che ostacola gli scambi e favorisce accaparramenti e speculazioni. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla necessità di un serio intervento normativo del parlamento contro le pratiche commerciali sleali ad integrazione della Direttiva UE 2019/633. Il massiccio ricorso attuale alle offerte promozionali da parte della distribuzione – sottolinea la Coldiretti – non può essere scaricato sulle imprese di produzione già costrette a subire l’aumento di costi dovuti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn un momento difficile per l’economia e l’occupazione occorre intervenire con decisione per impedire ledie bevande che si spingono le aziende agricole ed alimentari alla chiusura in un momento in cui è fondamentale difendere la sovranità alimentare del Paese con l’emergenza pandemia che ostacola gli scambi e favorisce accaparramenti e speculazioni. E’ quanto afferma lain riferimento alla necessità di un serio intervento normativo del parlamento contro le pratiche commerciali sleali ad integrazione della Direttiva UE 2019/633. Il massiccio ricorso attuale alle offerte promozionali da parte della distribuzione – sottolinea la– non può essere scaricato sulle imprese di produzione già costrette a subire l’aumento di costi dovuti ...

PoliticaNewsNow : Coldiretti, Covid: il Natale senza spostamenti costa 4,1 mld - bassairpinia : COVID: COLDIRETTI, STOP VENDITE SOTTOCOSTO PER CIBI E BEVANDE - - saperesapori : COVID: COLDIRETTI VENETO, SHOPPING PER REGALI DI NATALE SALVA 460 MLN. NEI MERCATI E NEGLI AGRITURISMI DI CAMPAGNA… - imperianews_it : Falsi Made in Italy nel mondo, Coldiretti: “Con covid sale oltre 100 mld l’Italian Sounding” - riviera24 : Falsi “Made in Italy” nel mondo, Coldiretti Liguria: «Con il Covid sale l’ “italian sounding”, serve efficace azion… -