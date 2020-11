Correa | “Le polemiche non ci tangono Concentrati per superare il turno”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 23 novembre 2020) Insieme a Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa l’attaccante della Lazio, Joaquin. Queste le parole del giocatore in vista dello Zenit: “Non guardiamo oltre. Il primo obiettivo è lo Zenit: la mia forza è pensare giorno dopo giorno. Domani sarà una gara da non fallire, non sarà facile, sarà un vero e proprio spareggio ma vogliamo far bene. La nostra forza? È l’unione, il mister ci conosce bellissimo. Poi lavoriamo tanto ogni giorno per essere sempre protagonisti. In campo siamo un gruppo solido, una famiglia. Non è una sorpresa vedere la Lazio giocare ad altissimo livello contro squadre forti. Non abbiamo fatto la Champions in passato, è vero, ma siamo pronti per vincere domani e continuare nella competizione”. Sulle: “Leci sono sempre. Il nostro punto di forza è che rimaniamo ...