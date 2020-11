Coronavirus: Regioni alpine, linee guida per sci garantiscono sicurezza (2) (Di lunedì 23 novembre 2020) (Adnkronos) - E "anche per incoraggiare chi è impegnato in questo sforzo, oltre che per sollecitare il governo, le Regioni dell'arco alpino intendono dare un segnale concreto all'intero sistema economico condividendo la necessità di darsi una data comune per l'avvio della stagione bianca, tenuto conto del quadro sanitario che andrà a delinearsi nelle prossime settimane”. "Siamo tutti ben coscienti delle difficoltà del momento - evidenziano gli assessori agli impianti a fune delle Regioni alpine - ma vogliamo e dobbiamo guardare al futuro con atteggiamento positivo, consapevoli soprattutto dell'importanza che l'industria dello sci ricopre per l'economia italiana. Grazie all'approvazione delle linee guida per gli impianti sciistici potremo garantire un avvio in sicurezza della stagione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) (Adnkronos) - E "anche per incoraggiare chi è impegnato in questo sforzo, oltre che per sollecitare il governo, ledell'arco alpino intendono dare un segnale concreto all'intero sistema economico condividendo la necessità di darsi una data comune per l'avvio della stagione bianca, tenuto conto del quadro sanitario che andrà a delinearsi nelle prossime settimane”. "Siamo tutti ben coscienti delle difficoltà del momento - evidenziano gli assessori agli impianti a fune delle- ma vogliamo e dobbiamo guardare al futuro con atteggiamento positivo, consapevoli soprattutto dell'importanza che l'industria dello sci ricopre per l'economia italiana. Grazie all'approvazione delleper gli impianti sciistici potremo garantire un avvio indella stagione ...

EnzoSan69 : #coronavirus, le #Regioni: 'stop allo #sci sarebbe danno irreversibile' - come se lo sci fosse un bene primario...… - TV7Benevento : Coronavirus: Regioni alpine, linee guida per sci garantiscono sicurezza (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Regioni alpine, linee guida per sci garantiscono sicurezza... - RaiNews : 'Una stagione senza sci sarebbe un suicidio' ha detto il presidente della Regione Veneto Zaia - VSalute4 : @anaao_assomed presenta il #report sulle ospedalizzazioni da #Covid nelle diverse regioni. Al collasso… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regioni Coronavirus, Regioni: "Stop dello sci è un danno irreversibile all'economia della montagna" Rai News Quota di mercato risedronato, analisi delle dimensioni 2020, tendenze recenti e previsioni di crescita regionale per tipi e applicazioni

applicazioni e combina metodi qualitativi e quantitativi per effettuare previsioni micro e macro in diverse regioni o paesi. Il rapporto finale aggiungerà l’analisi dell’impatto di COVID-19 su questo ...

Coronavirus: Regioni alpine, linee guida per sci garantiscono sicurezza

Milano, 23 nov. (Adnkronos) - La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori ...

applicazioni e combina metodi qualitativi e quantitativi per effettuare previsioni micro e macro in diverse regioni o paesi. Il rapporto finale aggiungerà l’analisi dell’impatto di COVID-19 su questo ...Milano, 23 nov. (Adnkronos) - La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori ...