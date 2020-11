Sinner | La strada è lunga Mi alleno per l' Australian Open

angelomangiante : 14.11.2020 ?? È una data storica. La ricorderemo a lungo. Jannik vince il suo primo torneo Atp in carriera a 19 ann… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Sinner: 'I complimenti fanno piacere ma la strada è lunga' - napolimagazine : Tennis, Sinner: 'I complimenti fanno piacere ma la strada è lunga' - apetrazzuolo : Tennis, Sinner: 'I complimenti fanno piacere ma la strada è lunga' - sportface2016 : Le parole di Jannik #Sinner a 'Che tempo che fa' su #RaiTre -

Il tennista classe 2001 è il fresco vincitore del Sofia Open. "Mi preparo per l'Australian Open anche se non si hanno certezze a riguardo" ...ROMA (ITALPRESS) - "Quando vinci un torneo come quello di Sofia e' una bellissima emozione, ma io cerco sempre di migliorarmi. Quando ho perso il secondo set contro Pospisil volevo subito capire il pe ...