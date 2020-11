Si scrive Dazn | si legge «errore 10-000-000»

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 22 novembre 2020), abbiamo un problema. Moltissimi utenti (non solo in Italia, ma da molte zone del mondo) non sono riusciti a seguire il match tra Juventus e Cagliari in programma sabato sera, in esclusiva sulla piattaforma in streaming che ne deteneva i diritti. E non è la prima volta che accade un qualcosa di simile. Già all’inizio di ottobre, in occasione del play-off per la qualificazione alla fase a girone dell’Europa League tra Rio Ave e Milan, ci furono alcuni problemi (ma di natura differente). E sabato sera ildown ha mandato su tutte le furie i tifosi e gli appassionati che volevano assistere alla partita valida per l’ottava giornata di Serie A. LEGGI ANCHE > A molti tifosi è saltato il segnaleal rigore decisivo di Rio Ave-Milan Problemi di vario tipo e con effetti differenti in base alla piattaforma di visione. Chi, ...