Saccheggiata una tabaccheria a Solofra nella notte: indagini in corso (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – Questa notte è stato perpetrato un furto in una tabaccheria di Solofra Forzata la porta d’ingresso, i ladri si sono introdotti nell’esercizio commerciale e rubato tabacchi e biglietti “Gratta e vinci” in corso di quantificazione. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Questaè stato perpetrato un furto in unadiForzata la porta d’ingresso, i ladri si sono introdotti nell’esercizio commerciale e rubato tabacchi e biglietti “Gratta e vinci” indi quantificazione. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia.in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NapolYork : @FBiasin @stanzaselvaggia Fabrizio. I vostri politici l'hanno saccheggiata, rendendola una citta in declino. Gli an… - GigiEinaudi : @geascanca @marioricciard18 @gadlernertweet @fattoquotidiano «La città di Béziers fu presa e, poiché i nostri non g… - FrancoStanco3 : Business Covid, Meluzzi: 'come sempre, chapeau a Gino Strada...' - sandro75958848 : @F_DUva @Mov5Stelle Vedo che x molti i 5 stelle sono stati una rovina x l’Italia dove avete vissuto x 40 anni L’Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Saccheggiata una Santa Marinella, lascia l'auto parcheggiata e la trova saccheggiata BaraondaNews Manfredonia. Storia del Mulino – Pastificio D’Onofrio & Longo

Dopo l’Unità d’Italia, a Manfredonia operavano 15 mulini con sistema a trazione, che utilizzavano asini o cavalli per la molitura del grano. Nell’ultimo decennio del sec. XIX, un certo Giuseppe Musti ...

Dal fronte azero, la bandiera dell'Azerbaigian sulla città di Fizuli

Quando i soldati azerbaigiani hanno riconquistato Fizuli non hanno trovato un solo edificio in piedi su cui innalzare la loro bandiera: è rimasta in piedi solo la fragile facciata di questo ex Centro ...

Dopo l’Unità d’Italia, a Manfredonia operavano 15 mulini con sistema a trazione, che utilizzavano asini o cavalli per la molitura del grano. Nell’ultimo decennio del sec. XIX, un certo Giuseppe Musti ...Quando i soldati azerbaigiani hanno riconquistato Fizuli non hanno trovato un solo edificio in piedi su cui innalzare la loro bandiera: è rimasta in piedi solo la fragile facciata di questo ex Centro ...