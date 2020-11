MotoGP | GP Portogallo 2020 | risultati e classifica tempi del warm-up | Crutchlow il più veloce

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) Idel-up del Gran Premio del, valevole per il quattordicesimo e ultimo appuntamento del Mondialedi. Cal, che oggi scenderà in pista per l’ultima volta prima di salutare la, chiude con il miglior tempo la sessione mattutina pre-gara sul circuito di Portimao. Secondo tempo per Takaaki Nakagami davanti a Brad Binder. Quattordicesimo tempo per Valentino Rossi.-up Gran Premio del– La1°1:40.067 2° Nakagami 1:40.181 3° Binder 1:40.196 4° Aleix Espargaro 1:40.500 5° Pol Espargaro 1:40.509 6° Quartararo 1:40.576 7° Alex Marquez 1:40.593 8° Mir 1:40.631 9° Zarco ...