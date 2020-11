Inter, Conte è amaro: “Non siamo ancora una grande squadra, spero che la gara di oggi ci serva da lezione” (Di domenica 22 novembre 2020) Antonio Conte analizza la vittoria con il Torino ma parla con amarezza: "Approccio alla partita sbagliato. Questo ci deve servire da lezione".caption id="attachment 1054725" align="alignnone" width="4304" Conte Inter, getty/captionAd Antonio Conte non va giù la prima parte della partita. È soddisfatto del risultato finale, ma l'approccio alla partita è da bocciare. "Non riuscivamo a vincere nemmeno un contrasto - afferma Conte ai microfoni di Dazn -. Capisco anche che quando si torna dalle nazionali è difficile riattaccare la spina, ma avevamo poco furore agonistico, poca determinazione, poca voglia di lottare. Nella seconda parte della gara invece c'è da dire bravi ai ragazzi. Abbiamo qualcosa d'importante a livello caratteriale, perché non era semplice rimontare 2 gol". Dobbiamo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Antonioanalizza la vittoria con il Torino ma parla con amarezza: "Approccio alla partita sbagliato. Questo ci deve servire da lezione".caption id="attachment 1054725" align="alignnone" width="4304", getty/captionAd Antonionon va giù la prima parte della partita. È soddisfatto del risultato finale, ma l'approccio alla partita è da bocciare. "Non riuscivamo a vincere nemmeno un contrasto - affermaai microfoni di Dazn -. Capisco anche che quando si torna dalle nazionali è difficile riattaccare la spina, ma avevamo poco furore agonistico, poca determinazione, poca voglia di lottare. Nella seconda parte dellainvece c'è da dire bravi ai ragazzi. Abbiamo qualcosa d'importante a livello caratteriale, perché non era semplice rimontare 2 gol". Dobbiamo ...

