Guendalina Tavassi hackerata, diffusi i video hard col marito Umberto D'Aponte su Pornhub: «Querele a chi li invia su Whatsapp» (Di domenica 22 novembre 2020) . Guendalina Tavassi ha denunciato di essere stata vittima degli hacker e che nel celluare hackerato c'erano video privati con il marito. Uno di questi è già stato pubblicato su Pornhub e circola nei gruppi Telegram e Whatsapp. L'ex gieffina è disperata, ha chiesto aiuto ai followers e ha sporto denuncia in questura. La Tavassi è in lacrime e annuncia Querele nei confronti di tutti quelli che divulgheranno su social e chat private i video rubati dal suo iCloud. Attraverso una serie di storie Instagram la 34enne romana ha raccontato in lacrime di essersi rivolta alla polizia e di temere la diffusione dei filmati intimi girati insieme a suo marito Umberto D'Aponte, ...

