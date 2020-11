Guendalina Tavassi distrutta sui social: rubati video intimi di lei e Umberto, chiede aiuto (Di domenica 22 novembre 2020) Un sabato sera finito nella disperazione quello che Guendalina Tavassi ha trascorso ieri. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata costretta a chiedere aiuto sui social e a lanciare diversi appelli dopo un fatto molto brutto. Qualcuno infatti ha avuto accesso al suo iCloud e ha rubato dei video intimi di lei e suo marito. Non solo, nel giro di poche ore i video sono stati diffusi. La Tavassi si è quindi subito recata dalla polizia per sporgere denuncia e ha lanciato anche un appello dalla sua pagina Instagram, seguita da oltre 1 milione di persone: smettere di guardare quei video perchè anche il solo fatto di possederli sul cellulare è un reato. La Tavassi, in lacrime, si è detta sotto choc per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 22 novembre 2020) Un sabato sera finito nella disperazione quello cheha trascorso ieri. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata costretta aresuie a lanciare diversi appelli dopo un fatto molto brutto. Qualcuno infatti ha avuto accesso al suo iCloud e ha rubato deidi lei e suo marito. Non solo, nel giro di poche ore isono stati diffusi. Lasi è quindi subito recata dalla polizia per sporgere denuncia e ha lanciato anche un appello dalla sua pagina Instagram, seguita da oltre 1 milione di persone: smettere di guardare queiperchè anche il solo fatto di possederli sul cellulare è un reato. La, in lacrime, si è detta sotto choc per ...

