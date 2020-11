Gli agriturismi in ginocchio per la pandemia: “Incassi vicini allo zero, intanto gli animali devono mangiare e bisogna coltivare i campi” (Di domenica 22 novembre 2020) Chi lavora la terra conosce gli imprevisti. Alluvioni, grandine, terremoti, semine andate male. L’imprevedibile è spesso consuetudine. “Per mestiere siamo abituati a tutto. Ma questo è qualcosa di molto più grande”. Cristina Scappaticci gestisce l’agriturismo Valle Reale, in provincia di Frosinone. La pandemia l’ha costretta prima a fermare e poi a ridurre tutte le attività della sua azienda, a conduzione familiare. Prima la chiusura durante il lockdown nazionale, ora le limitazioni dovute alla seconda ondata: “Per carattere non intendiamo rassegnarci e continueremo a lavorare, nonostante le difficoltà. La cosa più di difficile è la mancanza di programmazione: di solito sappiamo già come andrà il periodo natalizio, quest’anno per niente”. Sarà un Natale anomalo quello alle porte. Niente cenoni e niente feste, ritrovi solo con parenti più stretti. Bene per ridurre la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Chi lavora la terra conosce gli imprevisti. Alluvioni, grandine, terremoti, semine andate male. L’imprevedibile è spesso consuetudine. “Per mestiere siamo abituati a tutto. Ma questo è qualcosa di molto più grande”. Cristina Scappaticci gestisce l’agriturismo Valle Reale, in provincia di Frosinone. Lal’ha costretta prima a fermare e poi a ridurre tutte le attività della sua azienda, a conduzione familiare. Prima la chiusura durante il lockdown nazionale, ora le limitazioni dovute alla seconda ondata: “Per carattere non intendiamo rassegnarci e continueremo a lavorare, nonostante le difficoltà. La cosa più di difficile è la mancanza di programmazione: di solito sappiamo già come andrà il periodo natalizio, quest’anno per niente”. Sarà un Natale anomalo quello alle porte. Niente cenoni e niente feste, ritrovi solo con parenti più stretti. Bene per ridurre la ...

