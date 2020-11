Elisa Isoardi e Raimondo Todaro – Video trash per la sconfitta a Ballando con le Stelle 2020

Leggi su giornal

(Di domenica 22 novembre 2020)hanno fatto innamorare il pubblico dicon lee forse hanno fatto leva proprio sul gossip che ha colpito la loro coppia. I due non hanno affrontato un percorso facile nel corso del talent, fra malattie improvvise, rotture di gambe e la decisione di ritirarsi prima del tempo.pensavano però di accedere almeno all’ultimo step della finalissima, ma così non è stato. Una scena in particolare ha subito fatto il giro del web, in merito ad un particolare gesto del ballerino professionista., la...