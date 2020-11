Elisa e Raimondo, i ballerini che facevano sognare alla fine hanno litigato (di S. Lucarelli) (Di domenica 22 novembre 2020) Elisa e Raimondo, i ballerini che facevano sognare alla fine hanno litigato La finale di Ballando con le stelle è stata caratterizzata da allegria e fair play, fatta eccezione per una coppia, quella formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. La reazione alla notizia che si erano aggiudicati il quarto posto è stata sotto gli occhi di tutti. Piccatissimi entrambi, un grazie più di circostanza che di cuore, le medaglie prese con svogliatezza (lui se l’era messa in tasca, lei pare l’abbia buttata per terra dietro le quinte), è finita che i due ballerini che facevano sognare, non hanno vissuto il lieto ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020), icheLa finale di Bndo con le stelle è stata caratterizzata da allegria e fair play, fatta eccezione per una coppia, quella formata daTodaro edIsoardi. La reazionenotizia che si erano aggiudicati il quarto posto è stata sotto gli occhi di tutti. Piccatissimi entrambi, un grazie più di circostanza che di cuore, le medaglie prese con svogliatezza (lui se l’era messa in tasca, lei pare l’abbia buttata per terra dietro le quinte), è finita che i dueche, nonvissuto il lieto ...

zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro – Video trash per la sconfitta a Ballando con le Stelle 2020 - #Elisa #Isoardi… - Unf_Tweet : - zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro – Video trash per la sconfitta a Ballando con le Stelle 2020 - #Elisa #Isoardi… - chiamamiqueen23 : Qualcuno può spiegarmi cosa c'entra quel povero sindaco (per carità bravissimo) con Elisa e Raimondo?? ?????????????????? #aruotalibera - zazoomblog : Paolo Conticini e quella frecciatina a Elisa Isoardi e Raimondo Todaro dopo Ballando con le stelle - #Paolo… -