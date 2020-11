Covid, lo screening di massa in Alto Adige: meno dell’1% è positivo (ma non è poco) (Di domenica 22 novembre 2020) Intercettati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena. L’epidemiologa Salmaso: «Il dato il linea con la diffusione del virus in zona». Il tasso di positività del 22% di questi giorni è riferito ai tamponi molecolari su sintomatici Leggi su corriere (Di domenica 22 novembre 2020) Intercettati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena. L’epidemiologa Salmaso: «Il dato il linea con la diffusione del virus in zona». Il tasso di positività del 22% di questi giorni è riferito ai tamponi molecolari su sintomatici

TgLa7 : #Covid @ArnoKompatscher (pres. Alto Adige); senza #screening rischiavamo 95.000 casi. Individuati 3.000 asintomati… - Corriere : Covid, lo screening di massa in Alto Adige: meno dell’1% è positivo (ma non è un dato basso) - Corriere : Terza ondata in Corea del Sud: chiusi bar e discoteche. Screening in Alto Adige: solo l’1% i positivi - Marko_Morandi : RT @ondatait: Purtroppo, anche i dati dello screening COVID-19 in corso in Alto Adige non sono bene comune, perché la licenza ne consente… - gattotattoo : Gli “exit polls “ dello screening di massa in Alto Adige danno l’1% di positivi di cui probabilmente il 95% sarà as… -