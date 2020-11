Clima da Black Friday 2020 su Amazon con Samsung Galaxy S20 Plus in offerta

Leggi su optimagazine

(Di domenica 22 novembre 2020) Ci sono senza ombra di dubbio gli estremi per parlare già oggi 22 novembre disu, se pensiamo ai dettagli relativi alla nuovache è stata concepita per ilS20. A conti fatti, non a caso, siamo scesi anche sotto la soglia di costo che è stata concepita da Esselunga, come avrete intuito tramite il nostro articolo pubblicato alle porte del weekend. Dunque, nemmeno il volantino della catena questa domenica riesce a battere il risparmio che viene garantito dalla nota piattaforma online. Già iniziato ilsu: nuovaper ilS20 ...