Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Vanthourenhout vince a Merksplas davanti ai compagni Iserbyt e Sweeck (Di domenica 22 novembre 2020) Il belga Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) conquista la sua prima vittoria della carriera in una delle tre challenge principali della stagione Ciclocrossistica imponendosi a Merksplas, nella quarta tappa di Superprestige 2020-2021. L’alfiere della Pauwels ha preceduto i compagni di squadra e connazionali Eli Iserbyt e Laurens Sweeck, i quali hanno completato una tripletta fantastica per il loro sodalizio il quale, in contumacia van der Poel, Van Aert e Pidcock, sta letteralmente dominando. La gara ha visto diversi ribaltamenti di fronte. Nei primi tre giri il neerlandese Lars van der Haar (Telenet Baloise Lion) ha preso la testa della corsa ed è arrivato ad avere fino a venti secondi di vantaggio sui primi inseguitori. ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Il belga Michael(Pauwels Sauzen-Bingoal) conquista la sua prima vittoria della carriera in una delle tre challenge principali della stagioneistica imponendosi a, nella quarta tappa di. L’alfiere della Pauwels ha preceduto idi squadra e connazionali Elie Laurens, i quali hanno completato una tripletta fantastica per il loro sodalizio il quale, in contumacia van der Poel, Van Aert e Pidcock, sta letteralmente dominando. La gara ha visto diversi ribaltamenti di fronte. Nei primi tre giri il neerlandese Lars van der Haar (Telenet Baloise Lion) ha preso la testa della corsa ed è arrivato ad avere fino a venti secondi di vantaggio sui primi inseguitori. ...

Lucinda Brand si impone nella quarta prova del Superprestige a Merksplas. La neerlandese della Telenet – Baloise ha approfittato di una scivolata nel corso dell’ultimo giro di Ceylin Del Carmen Alvara ...

Dopo il successo di dieci giorni fa nel Jaarmarktcross di Niel, la neerlandese Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) serve il bis nella quarta tappa di Superprestige 2020-2021 che prevedeva l’inedito ...

