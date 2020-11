Appartamento in fiamme: esplode la casa, inquilini in fuga (Di domenica 22 novembre 2020) Terribile incendio con un ustionato oggi pomeriggio, domenica 22 novembre, a . In via Sette Martiri al civico 146 è andato a fuoco un Appartamento, in una palazzina di tre alloggi. L'uomo che vi abita,... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020) Terribile incendio con un ustionato oggi pomeriggio, domenica 22 novembre, a . In via Sette Martiri al civico 146 è andato a fuoco un, in una palazzina di tre alloggi. L'uomo che vi abita,...

Gazzettino : Esplosione nel pomeriggio: appartamento in fiamme, ustionato l'inquilino 41enne - radiolombardia : Si addormenta con i fornelli accesi, appartamento in fiamme - - infoitinterno : Incendio a Cologno Monzese: appartamento in fiamme, nessun ferito - infoitinterno : Incendio a Cologno Monzese: appartamento distrutto dalle fiamme, nessun ferito - ilNotiziarioInd : Incendio a Cologno Monzese: appartamento in fiamme, nessun ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Appartamento fiamme Si addormenta con i fornelli accesi, appartamento in fiamme Radio Lombardia Disastro a Marcianise, brucia l’azienda appena sequestrata: allarme ambientale

Marcianise. Da due ore è in atto un incendio all’interno della Lea, l’azienda sequestrata dalla Guardia di Finanza due settimane fa. In fiamme i rifiuti accumulati... Iniziata questa mattina davanti a ...

Padova, esplode una casa: appartamento in fiamme, ustionato l'inquilino 41enne

Terribile incendio con un ustionato oggi pomeriggio, domenica 22 novembre, a Padova. In via Sette Martiri al civico 146 è andato a fuoco un appartamento, in una palazzina di ...

Marcianise. Da due ore è in atto un incendio all’interno della Lea, l’azienda sequestrata dalla Guardia di Finanza due settimane fa. In fiamme i rifiuti accumulati... Iniziata questa mattina davanti a ...Terribile incendio con un ustionato oggi pomeriggio, domenica 22 novembre, a Padova. In via Sette Martiri al civico 146 è andato a fuoco un appartamento, in una palazzina di ...